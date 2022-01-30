العدوان ركز على تدمير البنية التحتية وعلى رأسها شبكة الطرق والجسور

العالم - اليمن

وأكد السامعي أن العدوان الأمريكي السعودي الغاشم ركز منذ بدايته على تدمير البنية التحتية وعلى رأسها استهداف شبكة الطرق والجسور في اليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص.

وأشار السامعي في تصريح لقناة المسيرة، إلى أن صندوق صيانة الطرق والجسور في تعز نفذ العديد من المعالجات السريعة والمتمثلة في إعادة إعمار بعض الجسور والمصارف المائية بصورة دائمة على طريق مقبنة الحديدة وكذا جسر السياني بمحافظة إب في الخط الرابط بين محافظة إب وتعز.

ولفت إلى أن العدوان استهدف الجسر الذي يربط محافظات عدن ولحج وتعز والمشهور بجسر عقان والذي يعد من أطول الجسور، كما دمر العدوان أيضا جسر الهاملي في مديرية موزع والذي يربط بين محافظتي تعز والحديدة والذي يعتبر الشريان الرئيس لنقل المواد الغذائية والأدوية والوقود.

وأوضح السامعي أن هناك أضرارا مباشرة في عدد من الجسور والطرق لم يتم حصرها إلى الآن نظرا لهمجية القصف من قبل التحالف وصعوبة الوصول إليها في ظل استهدافه المتواصل.