الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢
١٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 44 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 44 وفاة جديدة بكورونا
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد الى 132 الف و303 اشخاص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 21 الف و 996 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و344 الف و 179 اشخاص.

وأضافت أن الف و 404 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و102 الفا و 290 شخصا لغاية الآن.

روابط ذات صلة

إصابة 30 نائبا بالبرلمان الايراني بفيروس كورونا

الصحة الايرانية: اکثر من 11 ألف إصابة و 24 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلافات وسط فتح حول خليفة محمود عباس

ثمرة التطبيع مع الاحتلال حكومات تغرّد خارج سرب خيارات شعوبها الوطنية والعربية والمصيرية

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 44 وفاة جديدة بكورونا

ما رأيكم..ما هو مستقبل الساحة السياسية في لبنان بعد قرار الرياض باختيار البديل للحريري؟

تظاهرة أمام مكتب بينيت بالقدس المحتلة رفضا لسياساته في النقب

مسؤول يمني: العدوان ركز على تدمير البنية التحتية وعلى رأسها شبكة الطرق والجسور