ما رأيكم..ما هو مستقبل الساحة السياسية في لبنان بعد قرار الرياض باختيار البديل للحريري؟

العالم - ما رأيكم

ويقول أن اعلان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تعليق عمله السياسي احدث صدمة على كل المستويات خصوصا الشعبية والسياسية في لبنان.

ويضيف هؤلاء بأن موضوع ملئ الفراغ الذي احدثه سعد الحريري ليس امراً سهلاً خصوصا من قبل شخص في عائلة الحريري ويحتاج الى عوامل عديدة منها الشخص والمناخ السياسية والمناخ الإقليمي والدولي.

ويوضح هؤلاء أن هناك عدة عوامل ستحدد في المستقبل اذا بهاء الحريري باستطاعه ملأ هذا الفراغ الذي احدثه شقيقه سعد الحريري مشيراً الى أن سعد ورث ابيه رفيق الحريري بدعم سعودي وفرنسي وأمريكي وبغطاء سياسي كبير في كافة المستويات.

ويؤكد هؤلاء على أن الساحة اللبنانية لاتزال تعيش حالة الصدمة التي تلقاها بسبب اعلان الحريري وملأ الفراغ الذي احدثه قبيل الانتخابات النيابية ليس امراً سهلاً.

من جانب آخر يرى نواب لبنانيون أن البعض يتسثمر في اي مستجد سياسي بإتخاذ مواقف سلبية تتناقض مع واقع البلد وحقيقة تركيبته وأوضاعه بكل مستوياته السياسية.

ويضيف هؤلاء أن اعلان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري بتعليق عمله السياسي هو امر غير مسبوق في تاريخ العمل السياسي الحديث في لبنان مضيفاً أنه علينا ان ننتظر مزيد من الوقت لتاخذ الأمور مساره الطبيعي .

ويؤكد هؤلاء على أن الإنتخابات النيابية المقبلة في لبنان ستجري حتما في موعدها رغم الظروف السياسية التي يمر بها لبنان ومعظم القوى السياسية تحضر نفسها لهذه العملية الإنتخابية.

ويوضح هؤلاء أن المبادرة التي قدمتها الكويت لتخفيف التوتر بين لبنان وبعض الدول العربية فتحت باب التواصل مع لبنان ايا تكن مضامين المبادرة وحول تنفيذ قرار 1559 يضيف هؤلاء أن لبنان ينظر الى كيان الإحتلال عدو محتل لأراضيه( تلال كفرشوبا ومزارع شبعاء) ولا يمكن ان ينسجم مع مطالب تخص سلاح المقاومة.

من جانب آخر يقول باحثون سياسيون أن إنسحاب الحريري من المشهد السياسي اللبناني بدأ فعليا منذ عام 2017 عندما اجبرته السعودية بالاستقالة بعد احتجازه.

ما رأيكم