دراسة: مكملات فيتامين "د" تحمي من أمراض المناعة الذاتية

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سيحمي تناول مكملات فيتامين "د" وزيت السمك كبار السن من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية وأمراض الغدة الدرقية وآلام العضلات الروماتيزمية.

وهو مرض التهابي يسبب آلام في العضلات وتيبس في الكتفين والوركين، وكان المتطوعون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين تناولوا 2000 وحدة دولية (IU) من فيتامين D3 لأكثر من 5 سنوات أقل عرضة بنسبة 22٪ للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.



لاحظ أن هذه الجرعة هي ضعف إلى ثلاثة أضعاف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "د" للبالغين ، وهي 600 وحدة دولية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 69 عامًا و 800 وحدة دولية لمن هم في سن 70 عامًا أو أكبر.

ووجدت الدراسة أن تناول فيتامين "د" لمدة عامين على الأقل يوفر زيادة بنسبة 39٪ في الحماية من أمراض المناعة الذاتية ومع ذلك ، يؤكد مؤلفوها أن الناس لا يحتاجون إلى الجري إلى الصيدلية وشراء جرعات ضخمة من فيتامين د للحماية من أمراض المناعة الذاتية.



إن تناول أجزاء كبيرة جدًا من هذه المكملات محفوف بالعواقب الوخيمة، فيتامين (د) غير قابل للذوبان في الماء ، يتم تخزينه في خلايا الجسم الدهنية ويمكن أن يتراكم إلى مستويات سامة ، مما يؤدي إلى آلام العظام وتلف الكلى.

لذلك ، قبل استخدام أي مكملات بمفردك ، من الأفضل التحدث مع طبيبك.

حسنًا ، من غير المحتمل أن يحتاج الشباب إلى هذه المكونات على الإطلاق ، لأن لديهم بالفعل مستويات كافية من فيتامين د بسبب أشعة الشمس والحليب ومنتجات أخرى.