بالصور.. "قسد" تمشط محيط سجن الصناعة بالحسكة

العالم - سوريا

وأكد موقع RT استمرار البحث عن خلايا لـ"داعش" تسللت إلى الأحياء المحيط بسجن الثانوية الصناعة، مشيرة إلى أن هناك معطيات متوفرة عن وجود "دواعش" متسللين في منازل سكان محليين، بالإضافة إلى عشرات عناصر التنظيم الذين تمكنوا من الفرار من السجن.

وأوضح المراسل أن السكان يُفصحون بعد التأكد من بياناتهم الشخصية، ومن ثم يعودون إلى منازلهم.

واظهرت صور عمليات التمشيط التي تنفذها القوات الكردية في حي غويران الذي يقع فيه سجن الصناعة، وهو شهد في وقت سابق من الشهر الجاري اشتباكات عنيفة، بعد أن هاجمت خلايا "داعشية" هذا السجن وسيطرت عليه مؤقتا، ما يعد أكبر عملية للتنظيم الإرهابي منذ عام 2019.

وأعلنت "قسد" في 26 يناير استعادتها السيطرة على السجن الذي يضم نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم، وأقرت لاحقا بوجود جيوب "داعشية" داخله وفي محيطه.