%75 زيادة في حجم ترانزيت السلع عبر المعابر الحدودية الإيرانية

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد أوضح "مقدسي" أن حجم البضائع الأجنبية التي نقلت عبر المنافذ الإيرانية خلال الشهور العشر الأخيرة، بلغ 10 ملايين و228 ألف طن.

وقدر هذا المسؤول بوزارة الاقتصاد والشؤون المالية، أن حجم الترانزيت عبر معابر الجمهورية الإسلامية سيرتفع بنهاية العام الحالي (الإيراني في 20 آذار/مارس 2022) إلى 12 مليونا و400 ألف طن.

ونوّه مقدسي بأن الحكومة الإيرانية وضعت على جدول سياساتها الرئيسية الارتقاء بمستوى التعامل التجاري مع دول الجوار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بترانزيت سلع الدول الأخرى عبر حدود البلاد.