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السودان: تظاهرات حاشدة للمطالبة بتسليم الحكم إلى المدنيين

الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تحت شعار "مليونية 30 يناير"، وللمطالبة بحكم مدني، خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى بمسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى المدنيين، دون مشاركة المكوّن العسكري. 

العالم - خاص بالعالم

المتظاهرون رددو شعارات مطالبة بعودة الحكم المدني، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، ووقف التعرض للمظاهرات السلمية.

كذلك شهد عدد من الولايات السودانية مسيرات للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة قتلة المواكب الاحتجاجية.

وفي ولاية الغضارف شرقي البلاد كما في ولايتي دنقلة وعطبرة في الشمال هتف المتظاهرون 'العين بالعين' و'العسكر الى الثكنات'.

وشهدت الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للجيش إغلاقًا بالحواجز الإسمنتية، والأسلاك الشائكة، لمنع وصول المتظاهرين. كما اطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ما ادى إلى وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من الكيانات المهنية دعت لاحتجاجات جديدة، تتجه نحو القصر الجمهوري رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف أدت إلى مقتل نحو 78 شخصا، منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة، بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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