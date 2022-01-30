الامن العراقي يطيح بارهابيين اثنين في الانبار ونينوى

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وقالت في بيان، انه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل المديرية ونتيجة للمتابعة المستمرة في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبالتعاون مع الجهات الامنية في قاطع المسؤولية، تمكنت مفارز الشعبة المذكورة من القاء القبض على احد الارهابيين في قرية المختار بقضاء الفلوجة في الانبار".

واضافت انه "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

في سياق متصل أفاد مصدر أمني، بالإطاحة بإرهابي في محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "في الساعة ١٢٠٠ تمكنت عناصرنا المتواجدة في سيطرة الشهيد سبهان وبعد تدقيق المعلومات في قاعدة بياناتنا من القاء القبض على المتهم محمد شحاذ سبع جاسم ، تولد ١٩٩٧ اسم الام نورة جلال حميد الساكن كركوك قضاء الحويجة والمطلوب وفق المادة ١/٤ ارهاب".



وأضاف ان "الارهابي تم تسليمه الى جهة الطلب استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى بوصل استلام".