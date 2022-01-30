مواطنة سودانية تشارك في المظاهرات رغم إصابتها بالسرطان

العالم - مراسلون

مائة يوم منذ انطلاق التظاهرات في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان عقب انقلاب البرهان.

لا يلتفت العسكر لمطالبات المتظاهرين بمدنية الدولة ولا يلتفت المتظاهرون لتعنت العسكر والقمع المفرط الذي يمارسه بل ويصدر في بياناته عبر لجانه الامنية للتظاهر فقط داخل الاحياء،

في تأكيد منه على التشبث بالسلطة او إنتخابات مبكرة يُعرف سلفًا أنها بوابة الدخول للنظام السابق الذي نهب ثروات البلاد.

وتأتي مليونية الثلاثين من يناير تنديدًا بالقمع المفرط والقتل الممنهج بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع الذي أدي لسقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

التفاصيل في الفيديو المرفق...