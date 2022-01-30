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فيديو: طائرة رئيس الإحتلال في سماء السعودية.. وهذا ما قاله ’هرتسوغ’!

الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

كشف الإعلام العبري أنّ طائرة رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، عبرت فوق الأجواء السعودية قبل وصولها إلى الإمارات.

العالم - الاحتلال

وذكرت مصادر الاحتلال أنّه "وخلال رحلة هرتسوغ إلى الإمارات، توجّه كابتن الطائرة إلى المسافرين وقال: نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية مباشرة... بعد وقت قليل سنعبر فوق العاصمة".

وأضافت مصادر الإحتلال أنّ هرتسوغ مكث في حجرة الطيار، وشاهد العبور فوق السعودية، وقال: "إنّها حقاً لحظة مثيرة للغاية".

وفي طريقها إلى الإمارات، حلقت طائرة الرئيس فوق المملكة العربية السعودية، وقال الطيار للركاب: "نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية..نحن نصنع التاريخ! سنطير قريبا فوق العاصمة"، فيما دخل الرئيس قمرة القيادة، ونظر إلى الأراضي السعودية، وقال: "بدون شك..إنها حقا لحظة مؤثرة للغاية".

وكتب سفير الإمارات في "تل أبيب"، محمد محمود آل خاجة، في تغريدة على "تويتر"، أمس السبت، أنّ بلاده "تتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب".

وسيعقد هرتسوغ سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإمارتين، من ضمنهم محمد بن زايد، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى لقائه أعضاء الجالية اليهودية هناك.

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