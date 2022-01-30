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تحرير 5 جنود سوريين في عملية تبادل مع ميليشيا مدعومة تركيا

تحرير 5 جنود سوريين في عملية تبادل مع ميليشيا مدعومة تركيا
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن الجهات المختصة تمكنت صباح اليوم الأحد، من تحرير 5 جنود من الجيش السوري ، كانوا أسرى لدى التنظيمات المسلحة في إدلب.

العالم - سوريا

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن تحرير الجنود تمت خلال عملية تبادل مع مجموعة مسلحة خاضعة للجيش التركي، على معبر ترنبة بريف إدلب غرب مدينة سراقب، بريف إدلب الشرقي.

كما أشار المصدر إلى أن مفاوضات جرت عبر وجهاء محليين على مدار عدة أيام، وبإشراف من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، أسفرت عن تحرير 5 جنود من الجيش العربي السوري كان قد تم أسرهم خلال معارك تحرير مدينة مورك وخان شيخون قبل نحو 3 سنوات.

وتابع المصدر: "الجيش السوري قام بإطلاق سراح 3 مسلحين ينتمون إلى ميلشيا (جيش العزة) الخاضعة للجيش التركي، مقابل إطلاق سراح الجنود".

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