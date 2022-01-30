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وزير الخارجية التركي الى البحرين لتفعيل "الحوار والتعاون"

وزير الخارجية التركي الى البحرين لتفعيل
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن "العلاقات التركية البحرينية تستمد قوتها من الروابط الوثيقة والتضامن بين شعبي البلدين"، داعيا الى تفعيل الحوار والتعاون بين الدول الخليجية.

العالم - تركيا

وقال تشاووش أوغلو في تصريح للصحافة البحرينية قبيل زيارة تبدأ الأحد وتستغرق يومين: "أقوم بزيارة البحرين مرة أخرى لأؤكد التزامنا بالارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الذي يضمن العلاقات القوية والعميقة الجذور بين البلدين الشقيقين"، على حد تعبيره.

وأشار الى أنه "تم الاتفاق على تنشيط العلاقات المشتركة خلال زيارة نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني لتركيا في نوفمبر الماضي، و أن زيارته الحالية إلى المنامة هي "مؤشر آخر على إرادة البلدين المشتركة لتوسيع وتعميق تلك العلاقات"، بحسب تعبيره.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن زيارة تشاووش أوغلو إلى مملكة البحرين تأتي استجابة لدعوة من نظيره عبداللطيف بن راشد الزياني، وسيتم خلال اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية مع البحرين.

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