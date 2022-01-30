الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد سلاح البحر:

المناورات الإيرانية الروسية الصينية قدمت نموذجا أمنيا جديدا للمنطقة

المناورات الإيرانية الروسية الصينية قدمت نموذجا أمنيا جديدا للمنطقة
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني "الأدميرال شهرام إيراني" أن المناورات البحرية المشتركة التي نفذت مؤخرا بمشاركة إيران وروسيا والصين، حملت رسالة من أن الدول المستقلة قادرة عبر التماسك فيما بينها أن تقدم نموذجا جديدا لتأمين وحراسة الملاحة البحرية في المنطقة وبالتالي إحلال السلام على الصعيد الدولي.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد، نوّه "الأدميرال إيراني" أن المناورات المشتركة التي نفذت بواسطة الدول الثلاث، في شمال المحيط الهندي، هي الثالثة من نوعها في غضون 3 أعوام.

وأكد أن المناورات البحرية المشتركة حملت مفهوما خاصا وفق المعايير الدولية؛ موضحا أن هذه المناورات تميّزت عن نظيراتها السابقة لأن كلا من بحرية إيران وروسيا والصين شاركت بنهج وأسلوب خاص وقد استخدمت أجهزة تختلف عن بعضها الآخر في هذه المناورات.

كما أعرب قائد القوة البحرية الإيرانية عن ارتياحه، قائلا: إنه لمدعاة للفخر الكبير في البلاد أننا تمكنا بهذه الخطوة من تفعيل طاقاتنا ورغم مثلث "التهديد" و"المؤامرة" و"الحظر" المشؤوم ضدنا، إستطعنا أن نقف على أقدامنا ونبرهن على اقتدارنا في الصعيد الدولي والبحار.

وصرح أن القوة البحرية الإيرانية شاركت في هذه الدورة من المناورات بواسطة المدمرتين "جماران" و"دنا" والمروحيات المرافقة، "التي صُنعت على أيدي شبابنا وتحت رعاية الشركات المعرفية المحلية".

وأضاف أن المناورات البحرية المشتركة في نسختها الثالثة شهدت زيادة بواقع ضعفين من القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية، مقارنة بالمناورات السابقة.

وأكد قائد سلاح البحر الإيراني، أن استمرار الدول الثلاث في تعاونها البحري هذا سيقلب معادلات الدول التي تنتفع من إثارة الفوضى في المنطقة.

ولفت الأدميرال إيراني أن بحرية الجيش الإيراني باعتبارها قوة إقليمية استطاعت طوال السنوات العشرة الأخيرة أن تسجل حضورا فاعلا وقويا على صعيد المنطقة؛ مبينا أن القطع البحرية الإيرانية تواصل مهامها من أجل حماية الشريان الاقتصادي للبلاد، وفي السياق نفسه تقوم مجموعة القطع الـ79 بمرافقة السفن التجارية في منطقة البحر الاحمر.

روابط ذات صلة

إيران وروسيا والصين ينهون المناورات في شمال المحيط الهندي

اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين بالمحيط الهندي

الادميرال تاج الديني يؤكد نجاح اغلب مراحل مناروات الحزام البحري الامني

بالفيديو..الادميرال تاج الديني يوضح سير عملية مناورات الحزام البحري المشتركة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر.. تشييع عسكري قتل في اشتباك مع مجموعة إرهابية +فيديو

شاهد.. طائرة صينية تتعرض لحادث خطير في أميركا

أول تصريح كويتي حول الرد اللبناني على رسالة الدول الخليجية

حذف الدولار من التعاملات التجارية بين إيران وروسيا

الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و8657 إصابة بـ"كورونا"

بريطانيا تلوح بعقوبات ضد روسيا وبزيادة وجودها في إستونيا