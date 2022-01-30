المناورات الإيرانية الروسية الصينية قدمت نموذجا أمنيا جديدا للمنطقة

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد، نوّه "الأدميرال إيراني" أن المناورات المشتركة التي نفذت بواسطة الدول الثلاث، في شمال المحيط الهندي، هي الثالثة من نوعها في غضون 3 أعوام.

وأكد أن المناورات البحرية المشتركة حملت مفهوما خاصا وفق المعايير الدولية؛ موضحا أن هذه المناورات تميّزت عن نظيراتها السابقة لأن كلا من بحرية إيران وروسيا والصين شاركت بنهج وأسلوب خاص وقد استخدمت أجهزة تختلف عن بعضها الآخر في هذه المناورات.

كما أعرب قائد القوة البحرية الإيرانية عن ارتياحه، قائلا: إنه لمدعاة للفخر الكبير في البلاد أننا تمكنا بهذه الخطوة من تفعيل طاقاتنا ورغم مثلث "التهديد" و"المؤامرة" و"الحظر" المشؤوم ضدنا، إستطعنا أن نقف على أقدامنا ونبرهن على اقتدارنا في الصعيد الدولي والبحار.

وصرح أن القوة البحرية الإيرانية شاركت في هذه الدورة من المناورات بواسطة المدمرتين "جماران" و"دنا" والمروحيات المرافقة، "التي صُنعت على أيدي شبابنا وتحت رعاية الشركات المعرفية المحلية".

وأضاف أن المناورات البحرية المشتركة في نسختها الثالثة شهدت زيادة بواقع ضعفين من القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية، مقارنة بالمناورات السابقة.

وأكد قائد سلاح البحر الإيراني، أن استمرار الدول الثلاث في تعاونها البحري هذا سيقلب معادلات الدول التي تنتفع من إثارة الفوضى في المنطقة.

ولفت الأدميرال إيراني أن بحرية الجيش الإيراني باعتبارها قوة إقليمية استطاعت طوال السنوات العشرة الأخيرة أن تسجل حضورا فاعلا وقويا على صعيد المنطقة؛ مبينا أن القطع البحرية الإيرانية تواصل مهامها من أجل حماية الشريان الاقتصادي للبلاد، وفي السياق نفسه تقوم مجموعة القطع الـ79 بمرافقة السفن التجارية في منطقة البحر الاحمر.