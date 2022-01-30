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رئيس كيان الإحتلال يتضامن مع الإمارات ضد اليمنين

رئيس كيان الإحتلال يتضامن مع الإمارات ضد اليمنين
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتصوغ، خلال اجتماع عقده مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن إدانة كيانه للهجمات الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في العمق الاماراتي ردا على العدوان على بلادها.

العالم - الإحتلال

وقال هرتصوغ اليوم الأحد، في تصريحات أدلى بها خلال الاجتماع الذي عقد في أبوظبي، إن "إسرائيل" تدين أي اعتداء يستهدف سيادة الإمارات وأمنها، مجددا تأييد كيانه لما تتخذه الإمارات من إجراءات في سبيل الحفاظ على أمنها في ظل ما سماه"هجمات الحوثيين الأخيرة".

وشدد رئيس الكيان الصهيوني على أن "رسالة السلام" تشكل حجر الأساس في علاقات كيانه مع الإمارات، لافتا إلى زيارته (وهي الأولى من نوعها) إلى الإمارات تبعث رسالة إلى شعبي الدولتين والمنطقة ككل مفادها أنه "ينبغي استمرار اتفاقات إبراهيم ويتعين على المزيد من الدول الانضمام إلينا في هذا المسعى" حسب تعبيره.

من جهة أخرى أفادت وكالة الانباء الاماراتية (وام) ان ولي عهد أبوظبي شكر الكيان الاسرائيلي على موقفه إزاء الهجمات اليمنية على الإمارات، معتبرا ان الموقف الاسرائيلي "يجسد الرؤية المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين وضرورة التصدي لها"، حسب تعبيره.

وأكد محمد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل" تمضي قدما بكامل قوتها، لافتا إلى وجود "إرادة مشتركة وقوية لتقويتها"، حسب تعبيره.

وقال ولي عهد أبوظبي أنه ناقش مع رئيس الكيان الإحتلال العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة لتعزيز هذه العلاقات، بالإضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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