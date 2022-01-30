وزير خارجية عمان يزور دمشق للقاء الرئيس الاسد

العالم - سوريا

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لسبوتنيك، إن البوسعيدي سيصل دمشق غدا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد.



وأضاف المصدر أن "البوسعيدي سيبحث مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين السلطنة وسوريا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

في غضون ذلك، قال الأمين العام لجامعة لدول العربية أحمد أبو الغيط إن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة لم تُطرح للنقاش خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت.

وأوضح أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح عقب الاجتماع، أنه "لم يُطرح في اجتماع وزراء خارجية العرب اليوم مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ولكن ناقشنا الأزمة السورية بشكل عام".

وأضاف أبو الغيط "موضوع عودة دولة لشغل مقعدها يسبقه دائمًا مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار، ويجب استعراض رؤية الدول الأعضاء حول ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل ذلك لم نصل إليه بعد وبالتالي لم يتم طرح الأمر اليوم".