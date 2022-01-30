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سوريا والباراغواي تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

سوريا والباراغواي تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم مع أوسفالدو فيسيوس سفير الباراغواي في بيروت والقائم بأعمال سفارة بلاده في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات.

العالم - سوريا

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء حرص سوريا على تطوير العلاقات الثنائية مع الباراغواي ودول أمريكا اللاتينية في كل المجالات مشيراً إلى التحديات والتهديدات التي واجهت سوريا خلال الأعوام الماضية وفي مقدمتها الإرهاب والوجود الأمريكي والتركي غير الشرعي على جزء من الأراضي السورية واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق الوزير المقداد إلى الكوارث الاقتصادية التي تتسبب بها الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري وخاصة على الأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجاً.

ونوه الوزير المقداد بمواقف رئيس الباراغواي ماريو عبده بينتز بإطلاق علاقات دبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.

من جانبه أعرب السفير فيسيوس عن تطلع ورغبة شعب وقيادة الباراغواي بتعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا ودفعها إلى الأمام على كل المستويات السياسية والاقتصادية مشيراً إلى ما لاحظه خلال زيارته من استقرار للأوضاع في سوريا ومؤشرات انتصارها على الإرهاب.

حضر اللقاء أيمن سوسان معاون وزير الخارجية للشؤون السياسية والقنصل الفخري للباراغواي محمد قطان وعبير الجرف مديرة إدارة أمريكا ورؤى شربجي من إدارة الدعم التنفيذي في الوزارة.

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