الشيخ قاسم: مشروعنا مواجهة 'إسرائيل' وأذنابها

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و شدد على التمسك حزب الله باجراء الانتخابات النيابية ، و توجه الى لجمهور المقاومة لأن يصوتوا في الانتخابات، لأن صوتهم يعني منع أتباع السفارة الأمريكية وتجاه السفارة الأمريكية من أن يكونوا مؤثرين.

وتابع أما المقاومة، فنحن نعتبر أن المقاومة حاجة ضرورية، بل هي مقوّم وجود لبنان السيد الحر المستقل، لأننا في مواجهة مع عدو إسرائيلي، خطابه وخططه تركّز دائماً على العدوان والاحتلال، وكل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، تنطلق وتؤكد على الوقت الذي يمكن أن يعتدوا فيه على لبنان وفي المنطقة، وعليه، كيف يمكن أن نواجه التهديد الإسرائيلي، وكيف يمكن أن نواجه العدوان الإسرائيلي، وبالتالي، إن لم تكن هناك مقاومة، فهذا يعني أننا نسلّم البلد لإسرائيل ومشروعها.

إن هذه المقاومة التي نتحدث عنها، ليست مشروعاً مستقبلياً، وليست فكرة تطرح لاحتمال الفوز أو الخسارة، فالمقاومة حالة موجودة، وهي حررت وأعطت مكانة لبنان، وهي الآن تحميه وتحمي استقلاله في إطار ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، والمقاومة جزء من الحماية الشعبية المساندة للجيش اللبناني لتحرير الوطن واستقلاله.

وقال أما الذين يرفضون المقاومة، فهم يضعون لبنان في حالة استسلام وتبعية لمصلحة إسرائيل، ونقول لهم قولوا لنا كيف تواجهوا الاحتلال الإسرائيلي، هل تواجهونه بمجلس الأمن المتآمر مع إسرائيل، وهل تواجهونه بالدعم الأمريكي المساند للمشروع الإسرائيلي، وهل تواجهونه بفتح البلد حتى تدخل إسرائيل وتصبح مؤثرة في السياسة والاقتصاد وتحتل الأرض، قولوا لنا كيف تواجهونه إذا اعتدى عليكم، وأما أن لا تقبلوا لمجرد أن المقاومة ليست لكم، ولمجرد أنكم لا تتضررون بحكم منافع خاصة لكم مع الغرب أو مع إسرائيل، فهذا ما لا نقبل به، هذا البلد هو لنا ولكم، وعلينا أن نتفاهم ونتعاون لنحميه، وهذه هي القاعدة الأساسية، أما بعض الجماعات الذين يحملون هذا الشعار، وقد سمعنا بالأمس أحد مسؤولي القوات اللبنانية يقول بأن مشروعنا مواجهة حزب الله، ونحن نقول للقوات اللبنانية، إن مشروعنا مواجهة إسرائيل وأذناب إسرائيل، ولن نقبل أن نواجه أحداً في الداخل ليحدث فتنة كما يريد البعض، نحن وأدنا الفتنة في مجزرة الطيونة التي قامت بها القوات لتجرنا إلى حرب أهلية.

نائب الأمين العام لحزب الله أشار إلى أن القوات اللبنانية هم جماعة لهم تاريخ مليء بالإجرام والقتل لأبناء طائفتهم ووطنهم، لقد اغتالوا رئيس مجلس وزراء لبنان رشيد كرامة، واغتالوا أفراداً وقيادات من شارعهم ليبقوا وحدهم، فهم إلغائيّون لا يصلحون لأن يكونوا ممثلين لحالة شعبية يمكن أن تبني وطناً، ونحن كحزب الله نقاتل إسرائيل، ولكننا نحرص في آن معاً على الوحدة الداخلية، وعلى التعاون مع كل الأطراف، وعلى بناء البلد بشكل مشترك من دون أن نستأثر أو أن نأخذ لأنفسنا شيئاً مميزاً، ونحن نبني الدولة، فنعطيها، ولا نريد الدولة لنسلبها كما يفعل الكثيرون ممن يتصدون لهذه المهمة.

مواقف الشيخ قاسم جاءت البوم الأحد خلال رعايته الاحتفال التكريمي الذي أقامته مفوضية جبل عامل الأولى في كشافة الإمام المهدي للأخوات القائدات تحت عنوان ارث فاطمة، بمناسبة الولادة المباركة للسيدة فاطمة الزهراء (ع) ويوم القائدة في كشافة الإمام المهدي (عج)، وذلك في مجمع أبي عبد الله الحسين (ع) ببلدة البازورية في جنوب لبنان.