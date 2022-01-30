مصر والمغرب.. أغلى مباراة عربية في "الكان"

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وتستمر حتى 6 فبراير/شباط القادم، عندما يلتقي، الأحد، منتخب المغرب مع شقيقه المصري في الدور رُبع النهائي، بحثاً عن التأهل للمربع الذهبي لبطولة "كان 2021".

وتُمثل المباراة المُرتقبة بين "الفراعنة" و"أسود الأطلس"، أغلى "ديربي" عربي، على الإطلاق بين المواجهات العربية التي جرت بين المنتخبات التي خاضت المنافسات حتى الآن.

وتصل القيمة التسويقية لنجوم المنتخبين المصري والمغربي إلى 373 مليوناً و800 ألف يورو، وهي قيمة كبيرة تزيد من قوة المباراة والمتعة المنتظرة من النجوم في الفريقين بحثاً عن الفوز.

ويتفوق المنتخب المغربي في قيمة الأغلى، وتصل أسعار لاعبيه في بورصة الانتقالات إلى 212 مليوناً و500 ألف يورو، ويحتل المغرب صدارة المنتخبات العربية الأغلى في البطولة، وتحل في المركز الرابع بين أغلى المنتخبات: السنغال وساحل العاج ونيجيريا بشكل عام، وهي ثاني أغلى منتخب حالياً بين منتخبات الدور رُبع النهائي.

ويأتي المنتخب المصري في المركز السادس بشكل عام في البطولة والثالث حالياً، خلف السنغال والمغرب، في قائمة الأغلى بمنتخبات الدور رُبع النهائي، بقيمة مالية تصل إلى 162 مليوناً و300 ألف يورو، بعد الخروج المُبكر لساحل العاج ونيجيريا والجزائر، وهي 3 منتخبات كانت تسبق "الفراعنة" في الترتيب.

ويملك المنتخب المصري، بدوره، أغلى لاعبي البطولة على الإطلاق، وهو النجم الكبير محمد صلاح (29 عاماً) هداف ليفربول الإنكليزي وثالث أفضل لاعبي العالم في عام 2021، الذي نال لقب أفضل لاعبي القارة السمراء مرتين من قبل، وهو لاعب تصل قيمته التسويقية إلى 100 مليون يورو، وضعته على رأس أغلى اللاعبين، سواء في "الديربي" العربي أو في البطولة بشكل عام.