اجتماع تنسيقي مع وجهاء وشيوخ عشائر حلب لإطلاق التسوية غداً

العالم - سوريا

وأشار محافظ حلب حسين دياب إلى أهمية هذه التسويات التي تجري بعدد من المحافظات ومنها حلب حيث تبدأ فيها اعتباراً من الغد الاثنين انطلاقاً من ناحية مسكنة في الريف الشرقي منوهاً بدور أهالي حلب وشيوخ العشائر في التواصل مع أبنائهم وحثهم على الانضمام للتسوية ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وقراهم وممارسة حياتهم الطبيعية والمساهمة في إعادة إعمار الوطن وبناء المستقبل.

وبين المحافظ دياب أن الدولة مستمرة في فتح أبوابها لاحتضان أبنائها على امتداد الجغرافيا السورية لافتاً إلى التسهيلات التي تقدمها المحافظة والجهات المعنية لاستقبال الأهالي العائدين إلى مناطقهم وقراهم.

وقدمت اللجنة المختصة شرحاً عن تفاصيل عمليات التسوية وآلية العمل والإجراءات المطلوب اتخاذها لتشمل أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة الراغبين بتسوية أوضاعهم وخاصة الموجودين في مناطق تنتشر فيها قوات احتلال تركية أو أمريكية أو تنظيمات إرهابية ومجموعات مسلحة وميليشيات مدعومة منهم.

وقدم عدد من شيوخ ووجهاء العشائر مداخلات ركزت على ضرورة افتتاح المزيد من المعابر الإنسانية في الريف الشرقي والشمالي وتقديم التسهيلات الممكنة للمزارعين والفلاحين والأهالي ومربي المواشي ليتمكنوا من العودة إلى مزاولة أعمالهم.