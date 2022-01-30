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حمد بن جاسم يكشف تفاصيل اجتماعه مع دكتاتور العراق "صدام" عام 2002

حمد بن جاسم يكشف تفاصيل اجتماعه مع دكتاتور العراق
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تفاصيل اجتماعه مع رئيس النظام العراقي البائد "صدام" عام 2002، وما دار بينهما حول غزو الكويت.

العالم-قطر

وقال حمد بن جاسم خلال بحديث لصحيفة "القبس" الكويتية التي ما زالت تنشر مقاطع من مقابلة بن جاسم على مراحل: "أول رحلة ذهبت فيها للعراق، تحدثت مع صدام حسين حول غزو الكويت، وحينما طال الحديث بيننا، سألني أنت تدخن سيجار، قلت له نعم، قال دخن وسوف نتحدث لاحقا".

وأضاف: "قال لي صدام أنا مش زعلان على أي شيء يعمله الكويتيين لأنني أنا غزوت الكويت، وأنا غلط أو صح، وهذا لا أريد التحدث به حاليا، لكن الذي زعلني شو دخلكم أنتم في الموضوع (يقصد قطر)".

وتابع قائلا: "قلت له كيف يا سيادة الرئيس، هذه دولة مجاورة، حتى أن لو نهتم بالجار لازم نعمل حساب إنو ممكن تغزونا واحنا دول صغيرة".

وفي أغسطس 1990، غزا النظام الصدامي الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على أيدي قوات دولية خلال "حرب 1990".

واستأنف العراق والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام البعث الصدامي.

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