العالم - اليمن

واستخدم الناشطون تقنية الليزر حيث عرضوا على مبنى تلفزيون البي بي سي في العاصمة البريطانية لندن أسماء وصور أطفال اليمنيين الذين استشهدوا خلال العدوان الاميركي السعودي، اضافة إلى إحصائيات لهذا العدوان.

وطالب الناشطون برفع الحصار الامريكي السعودي المفروض منذ سبع سنوات على الشعب اليمني.

ويتعرض اليمن منذ حوالي 7 سنوات لابشع انواع العدوان من قبل السعودية والإمارات وبدعم وغطاء أميركي صهيوني أمام مرأى ومسمع العالم، حيث تعجز المنظمات الدولية حتى اليوم في وضع حد لهذا العدوان الذي راح ضحيته الكثير من الابرياء من الأطفال والنساء.