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رغم زيارة "روبلي"للإمارات اليوم..

محكمة صومالية ترفض الإفراج عن أموال إماراتية مصادرة

محكمة صومالية ترفض الإفراج عن أموال إماراتية مصادرة
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة صومالية، اليوم الأحد، بعدم إعادة ملايين الدولارات التي صودرت في 2018 من على متن طائرة إماراتية ، تسببت في توتر في العلاقات بين البلدين.

العالم - افريقيا

وقالت وسائل إعلام محلية صومالية إن محكمة إقليم بنادر قضت بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.

وقبل ساعات، توجه رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، إلى الإمارات، في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين، التي كانت شهدت توترا الأعوام الماضية في ظل حكم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.

يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو في نيسان/أبريل 2018.

وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم.

وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم رئيس الوزراء الصومالي اعتذارا للإمارات عن الواقعة، واعدا بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.

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