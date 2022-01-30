ليبيا.. المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية

العالم - ليبيا

وأكد نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي في بيان نشر على "فيسبوك": "استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي".

وأضاف: "القانون سيمهد لعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، ويصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتى عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية".

وشارك في الاجتماع أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية إبراهيم ابوخزام، عبر الفيديو، والذي "أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، واعتبره عملا تاريخيا يساهم في استقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي".

وشدد أبو خزام، على أن "نجاح اللجنة سيساهم في حل الأزمة السياسية في البلاد".