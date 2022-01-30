شاهد..حطام الطائرة الامريكية التي تم اسقاطها اليوم في مأرب

العالم-اليمن

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية قد تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع سكان إيغل Scan Eagle بسلاح مناسب .

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان عملية الاسقاط تمت أثناء قيام الطائرة بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وهذه الطائرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية في أجواء الجوبة بصاروخ مناسب هي طائرة تجسسية أمريكية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) ، طولها 1.4 متر ، ووزنها 20كجم ، وسرعتها القصوى 90 كم /الساعة ، وطول أجنحتها 3.1 متر وتحلق على بعد 5.8 كم.

وطائرة “سكان إيغل” بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الغزو الأمريكي للعراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.