دون شروط مسبقة.. واشنطن تعلن استعدادها للتفاوض مع بيونغ يانغ

العالم - الأميرکيتان

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي عبر قناة "فوكس نيوز" إن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع عن كثب التحديات الناجمة عن بيونغ يانغ في شبه الجزيرة الكورية، وبالتنسيق الوثيق مع حلفاء واشنطن مثل كوريا الجنوبية واليابان.

ولفت المتحدث إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أدانت التجربة الصاروخية الأخيرة التي نفذتها بيونغ يانغ مؤخرا، مشددا على أنها تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال: "علينا التأكد من أن حلفاؤها في شبه الجزيرة الكورية اقوياء، ولا نزال ملتزمين بجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، ولا نزال ملتزمين بالتفاوض الدبلوماسي. أكدنا لبيونغ يانغ أننا مستعدون للجلوس حول الطاولة دون شروط مسبق لإجراء حوار من هذا النوع".

في الوقت نفسه، شدد كيربي على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة "على الاستعداد عسكريا في شبه الجزيرة والمنطقة إذا قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اتباع طريقة مختلفة".

وأكدت كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن جارتها الشمالية أطلقت ما يعد صاروخا باليستيا متوسط المدى على ارتفاع 2000 كم باتجاه بحر اليابان، وهو قطع مسافة 800 كم، ويعد ذلك سابع عملية إطلاق تنفذها بيونغ يانغ منذ مطلع الشهر الجاري.