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"المقاومة المجتمعية الصحة والأمان".. حملة تلقيح ضد كورونا في لبنان

الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله، تحت شعار المقاومة المجتمعية الصحة والأمان، حملة تلقيح واسعة ضد فيروس كورونا في صيدا وبلدات الجوار في جنوب لبنان.

العالم_لبنان

وجرى خلالها تلقيح 1562 شخصا بمشاركة 114 مسعفا وممرضا وطبيبا واداريا من الهيئة الصحية الإسلامية و20 مسعفا وممرضا من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- مستشفى الشهيد محمود الهمشري، ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من البلديات والأهالي.

وأعلن الحزب في بيان اليوم الاحد أن الأعداد المستهدفة باللقاح كانت على الشكل التالي: مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في صيدا (68 شخصا)، مركز عائلة مار الياس لرعاية المسنين التابع لمطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك في عبرا (45 شخصا)، قاعة الشيخ عبد الأمير قبلان في حارة صيدا (285 شخصا)، مدرسة المستقبل آي سي في الغازية (531 شخصا)، مجمع الإمام الحسين في عنقون (411 شخصا)، مدرسة رومين المتوسطة الرسمية (222 شخصا)، ليصبح مجموع الملقحين 1562 شخصا موزعين على الجرعات الأولى 793، والثانية 329 والثالثة 440.

وجال مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في المراكز الستة متفقدا سير العمل فيها، وتوجه بالشكر والتقدير لكل العاملين لانجاح هذه الحملة التي تهدف لحماية أهلنا وتحصين مجتمعنا من هذا الوباء القاتل.

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"المقاومة المجتمعية الصحة والأمان".. حملة تلقيح ضد كورونا في لبنان

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