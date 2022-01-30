آخر تطورات ازمة أوكرانيا.. هل نشهد حرب عالمية ثالثة قريبا؟  

العالم – كشكول

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنّ جونسون أصدر أوامره للقوات المسلحة بالاستعداد للانتشار في أوروبا الشرقية الأسبوع المقبل لدعم الناتو براً وبحراً وجواً، في الحقيقة فإن هذه التصريحات تأتي فيما يعبر المتابعون عن خشيتهم من أن تؤدي أزمة أوكرانيا إلى صراع مسلح ينذر بنشوب حرب عالمية ثالثة بين روسيا والغرب، يشيرون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه العديد من الخيارات لغزو أوكرانيا، ويمكنه تنفيذها بشكل وشيك.

وهذا التصريح يأتي وبالتزامن مع اتهام المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد روسيا بأنها مستمرة في التصعيد، واشارة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إلى أن بوتين حرك مزيدا من القوات حتى بعد دعوة واشنطن لخفض التصعيد وهذا في الحقيقة يعزز من نظرية اندلاع الحرب الذي يحدث عنها البعض.

وفي الحقيقة فإن تصريح ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي بأن كل المؤشرات تدل على إمكانية استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوة ضد أوكرانيا مع حلول منتصف فبراير/شباط القادم، رفع منسوب التكهنات في العاصمة الأميركية بقرب اتخاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراره النهائي حول الغزو من عدمه، وهذا ما تحدث عنه عدد من المتابعين لتطورات الأزمة.

وتبقى الاتهامات التي يتبادلها الطرفان محط اهتمام الجميع في ظل الحديث عن حرب قد تكون عالمية حيث تتهم الولايات المتحدة ودول غربية وأوكرانيا روسيا بنشر نحو 100 ألف جندي وأعداد كبيرة من الآليات ومنظومات صاروخية بينها منظومة "إس-400" قرب حدود جارتها الغربية استعدادا لمهاجمتها، فيما موسكو تنفي ذلك، وتعتبره مجرد دعاية غربية، وتتهم كييف في المقابل بالتحضير لعملية عسكرية ضد الانفصاليين الموالين لموسكو شرقي أوكرانيا.