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قيادي في حماس يدعو لتحرك واسع لإسناد الأسرى الإداريين

قيادي في حماس يدعو لتحرك واسع لإسناد الأسرى الإداريين
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شاكر عمارة إلى ضرورة التحرك الشعبي والفصائلي لإسناد ونصرة الأسرى الاداريين في معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها بحقهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وقال عمارة، في تصريح صحفيّ، اليوم الأحد: إنّ مئات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية منذ بداية الشهر الحالي من أجل فضح الاحتلال وسياساته اللاقانونية تجاه نخب الشعب الفلسطيني ونشطائه.

وشدّد على أهمية هذه الخطوة التي قام بها الأسرى الإداريون بدعم من الحركة الأسيرة؛ لما لها من ردود فعل على مستوى المؤسسات الدولية وعلى الاحتلال كذلك، لافتًا إلى إمكانية تصاعد الخطوات الاحتجاجية ضد الاعتقال الإداري في المدّة المقبلة وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الثلاثين تواليًا، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".

وأعلن نحو 500 أسير إداريًّا عن خطواتهم الاحتجاجية في اليوم الأول من عام 2022 الجديد، والتي تتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات قضاء الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

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قيادي في حماس يدعو لتحرك واسع لإسناد الأسرى الإداريين

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