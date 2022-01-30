مصر تفوز على المغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا

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قاد النجم محمود حسن تريزيغيه منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل هدف الفوز في المواجهة العربية القوية أمام منتخب المغرب، وانتهت (2-1)، اليوم الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.

دخل منتخب المغرب المواجهة العربية القوية في كأس الأمم الأفريقية وأعين رفاق النجم أشرف حكيمي على تسجيل الهدف الأول المُبكر، بعدما استلموا زمام المبادرة، ليُهددوا عرين الحارس المصري محمد أبو جبل.

وحصل أشرف حكيمي على ركلة جزاء لمنتخب المغرب، بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو المساعد (فار)، لينبري لها سفيان بوفال، الذي استطاع وضعها في شباك الحارس المصري محمد أبو جبل، في الدقيقة السابعة.

وانتفض منتخب مصر بعد تلقيه الهدف الأول، بعدما استحوذ رفاق النجم محمد صلاح على منطقة العمليات، واعتمدوا على التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس المغربي ياسين بونو تمكن من التصدي لجميع المحاولات، لينتهي الشوط الأول بتقدم "أسود الأطلس" بهدف مقابل لا شيء.

وظهر منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني مُصراً على تسجيل هدف التعادل في شباك نظيره منتخب المغرب، ليتمكن النجم محمد صلاح في الدقيقة الـ(53) من استغلال الكرة العائدة من الحارس ياسين بونو ويضعها في عرين حامي "أسود الأطلس".

واشتعلت المواجهة بين المنتخبين، بعدما تنوعت الهجمات في ما بينهما، وسط تألق الحارس المصري محمد أبو جبل، ونظيره ياسين بونو، اللذين تصديا لعدد من المحاولات الخطرة، في حين ظهرت المناوشات بين اللاعبين.

وفي الدقائق الأخيرة، تعرض أشرف حكيمي لعرقلة من مصطفى محمد، ليدخل الطرفان في مناوشات حادة، ما جعل منير الحدادي يحاول التهدئة في ما بينهما، لكن الحكم السنغالي ماجيتي نداي أثار الاستغراب بعدما تدخل بخشونة على الحدادي، لينتهي الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل بهدف لمثله.

وتمكن منتخب مصر من حسم الأشواط الإضافية في المباراة القوية، بعدما استطاع النجم محمود حسن تريزيغيه تسجيل الهدف الثاني لصالح "الفراعنة" في الدقيقة الـ(100)، عقب تمريرة متقنة من محمد صلاح، ليقودا منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لمواجهة الكاميرون.

ويواجه المنتخب المصري منتخب البلد المضيف الكاميرون، الخميس المقبل في نصف النهائي.