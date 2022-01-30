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تحرك حكومي لرفع الحظر عن الطيران العراقي

تحرك حكومي لرفع الحظر عن الطيران العراقي
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأحد، عن تحرك حكومي لرفع الحظر عن الطيران العراقي، فيما حذرت من آثار استهداف المطارات.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم السلطة، جهاد كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العمل جار على قدم وساق لرفع الحظر عن الطيران العراقي والمطارات من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي، عبر لجنة خاصة من سلطة الطيران برئاسة رئيس السلطة والاقسام المختصة بموضوع امن الطيران والسلامة الجوية".

وأضاف، أن "استهداف المطارات العراقية بالصواريخ يؤثر على رفع الحظر"، موضحا أن "الكويت لم تبلغ العراق بأي اشعار من قبل الخطوط الجوية الكويتية بتعليق رحلاتها عن المطارات العراقية".

ولفت إلى أن "توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى سلطة الطيران المدني هي دعم كوادر وملاكات وزارة الصحة الموجودة في المطارات العراقية"، مبينا أن "حاملي بطاقات التلقيح او PCR المزورة يتم اعتقالهم وتسليمهم الى مركز شرطة المطار".

وتابع أن "رئيس السلطة وجه المطارات العراقية بدعم الكوادر الصحية من قبل امن المطارات"، مشيرا الى أن "توجيهات اللجنة العليا الى سلطة الطيران هي الاعتراف باعتماد بطاقات التلقيح الصادرة من الدول الاخرى".

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