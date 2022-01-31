هل وضع الفازلين على الوجه آمن؟

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ورغم أن هذه الوصفة قديمة وشائعة منذ عقود، فإنها عادت مرة أخرى للظهور بوصفها الأكثر تداولا ولتزاحم منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن، لكن تغطية الوجه بطبقة خفيفة من الفازلين لترطيب بشرتك طوال الليل مفيدة جداً.

أما الفازلين المكرر فهو زيت معدني تقوم العديد من الشركات بتسويقه على أنه علاج جلدي للأغراض العامة.

لا يمتص الجلد الفازلين بسهولة، وهذا يعني في الحقيقة أنه ليس مرطبا في حد ذاته، ولكنه حاجز يمنع فقدان الرطوبة من البشرة.

ويصاب بعض الناس بطفح جلدي أو جرح في الجلد بسبب الاحتكاك، وقد يساعد الفازلين على تقليل هذه الالتهابات.

يعالج الفازلين الشفاه الجافة المتشققة أو الجفون المتهيجة خلال مواسم الطقس البارد.