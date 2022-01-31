قناة العالم
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم: طيران الاحتلال يشن فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ على نقاط في محيط دمشق والدفاعات الجوية السورية تسقط بعضها
لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري بالسودان اليوم الأحد
أ ف ب: اطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم
آية الله خامنئي: أكرر دائما أنه يجب عدم رهن اقتصاد البلاد وأنشطته الاقتصادية بشروط تعتمد على قضية ليست بايدينا
قائد الثورة الاسلامية يؤكد خلال استقباله الناشطين والمسؤولين في القطاعات الانتاجية على ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في ايران
آية الله خامنئي يؤكد ان العدو شن حربا اقتصادية على ايران بهدف انهيار اقتصاد البلاد لتنفيذ مخططاته السياسية الخبيثة
مراسل العالم: طيران الاحتلال يشن فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ على نقاط في محيط دمشق والدفاعات الجوية السورية تسقط بعضها
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
ايران تواجه الامارات وهي ضامنة تأهلها مبكراً الى النهائيات
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢
خاص بالعالم- مراسلون
اقتصاد ايران يتجاوز الحظر.. وزيارة رئيس الكيان الاسرائيلي للامارات
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦
مع الحدث
المشهد السياسي اللبناني والجواب على ورقة الكويت
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠
هاشتاغ
مواقع التواصل: ناطرينك يا سيد نصرالله
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 29 يناير 2022
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨
مع الحدث
تطورات الملف اليمني وتهديد عمقي السعودية والامارات
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
سقوط أكبر شبكة تجسس "إسرائيلية" في لبنان
الضفة .. 6عمليات رشق بالحجارة والحارقات استهدفت مستوطنين
صنعاء تعلن عن عملية عسكرية في العمق الإماراتي
الجزائر تؤكد مواصلة مساعيها لتوحيد الصف الفلسطيني
طيران العدوان يقصف العاصمة صنعاء 10 مرات فجر الاثنين
'قسد' تعلن انتهاء عمليات تمشيط محيط سجن 'غويران'
مقالات و تحليلات
حكومات تغرّد خارج سرب خيارات شعوبها الوطنية والعربية والمصيرية
ما رأيكم..ما هو مستقبل الساحة السياسية في لبنان بعد قرار الرياض باختيار البديل للحريري؟
اميركا و'سيناريوهات الاقصاء'
هل انسحبت الإمارات من مأرب لتتوقف صنعاء عن القصف؟
جمهور تيار 'المستقبل' بين عاملين مربكين بعد اعتكاف الحريري
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.