الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: طيران الاحتلال يشن فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ على نقاط في محيط دمشق والدفاعات الجوية السورية تسقط بعضها

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سقوط أكبر شبكة تجسس "إسرائيلية" في لبنان

الضفة .. 6عمليات رشق بالحجارة والحارقات استهدفت مستوطنين

صنعاء تعلن عن عملية عسكرية في العمق الإماراتي

الجزائر تؤكد مواصلة مساعيها لتوحيد الصف الفلسطيني

طيران العدوان يقصف العاصمة صنعاء 10 مرات فجر الاثنين

'قسد' تعلن انتهاء عمليات تمشيط محيط سجن 'غويران'