أزمات دول شمال أفريقيا تلوح في الأفق

العالم - المغاربية

في الجزء الأول قالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الرئيس قيس سعيد تحدث مرارا وتكرارا على ان رؤيته الخاصة تنبني على ان يكون الحوار مباشرة مع الشعب وهذا ما دعاه لاطلاق هذه الإستشارة الالكترونية التي تحث المواطنين على ان يشاركوا فيها بشكل مباشر.

الزميلة منيرة شريفي اضافت ان الانقسامات في تونس حول هذه الاستشارة تعود الى ان الفرقاء السياسيين يريدون ان يكون هناك حوار حقيقي وان يجلس الفرقاء السياسيون كلهم والرئيس قيس سعيد على طاولة حوار للتفاوض والتحاور من أجل ايجاد حلول للأزمة.

وبشأن تفاعل الليبيين مع النقص الحاد في المحروقات قال مراسل العالم عبد المنعم الجهيمي ان تفاعل المواطن الليبي تجاه هذه الازمة هو تفاعل عادي مؤكدا ان المواطن الليبي اعتاد على عدد كبير من الازمات في ظل الثورة الليبية التي طالت لسنين.

وفي الجزء الثاني قال ضيف الحلقة المحامي والسياسي المغربي خالد السفياني ان العلاقات بين المغرب والاحتلال الاسرائيلي لم تكن ساخنة ولن تكون.

وأضاف ان العلاقات بين المغرب والاحتلال هي علاقات غير طبيعية ولا يمكن أن تلبي ارادة الشعب المغربي والتزاماته على جميع المستويات بالنسبة لقضية القدس وفلسطين، مؤكدا ان هذه العلاقاتن جائت في ظل ظروف يعرفها الجميع ومصيرها ان تنتهي ايضا.

خالد السفياني اضاف ان الشعب المغربي اكد دائما انه سيسقط اتفاقيات التطبيع وان هناك اتفاقيات متعددة اتخذت في هذا الاتجاه وفي هذا الشأن.

وأكد ان المسؤول المغربي الذي يعتقد ان "اسرائيل" سوف تساعد بلاده بشأن الصحراء المغربية واهم ومتواطئ مع الاحتلال. مضيفا ان الولايات المتحدة و"إسرائيل" لا يمكن ان يكون لهم صديق وان اللاقات معهم على أساس المصلحة فقط.

من جهته قال المرصد المغربي ضد التطبيع احمد ويحمان ان الكيان الصهيوني يصر على اهانة الدولة المغربية من خلال التطبيع.

وأضاف ان ما يسمى بالسفير الاسرائيلي في المغرب كشف بالحرف الواحد الاطروحة الرسمية عن الصحراء وانهم بنوا كل هذا ليحاولوا تمريره التطبيع بالصحراء وخدمة الصحراء والان يتبين ان الصحراء هي في خدمة التطبيع وليس التطبيع في خدمة الصحراء.

احمد ويحمان اضاف ان التطبيع مرفوضا شعبيا لانه ضد ارادة الشعب لانه عبث ان تتحالف وتطبع المغرب مع عدو الامة الاسلامية. كما اضاف ان المعطيات تؤكد بأن الاحتلال يعمل على اسقاط الحكومة المغربية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6021753

https://www.alalam.ir/news/6021748