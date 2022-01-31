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أحداث الشمال الأفريقي في الاسبوع الماضي– الجزء الأول

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى آفاق الاستشارة الالكترونية في تونس وأزمة المحروقات في ليبيا وحصيلة مئة يوم من عمر الحكومة في المغرب والموجة الرابعة لكورونا في الجزائر، بالإضافة الى ماذا وراء استهداف موريتانيين في مالي؟

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الرئيس قيس سعيد تحدث مرارا وتكرارا على ان رؤيته الخاصة تنبني على ان يكون الحوار مباشرة مع الشعب وهذا ما دعاه لاطلاق هذه الإستشارة الالكترونية التي تحث المواطنين على ان يشاركوا فيها بشكل مباشر.

الزميلة منيرة شريفي اضافت ان الانقسامات في تونس حول هذه الاستشارة تعود الى ان الفرقاء السياسيين يريدون ان يكون هناك حوار حقيقي وان يجلس الفرقاء السياسيون كلهم والرئيس قيس سعيد على طاولة حوار للتفاوض والتحاور من أجل ايجاد حلول للأزمة.

وبشأن تفاعل الليبيين مع النقص الحاد في المحروقات قال مراسل العالم عبد المنعم الجهيمي ان تفاعل المواطن الليبي تجاه هذه الازمة هو تفاعل عادي مؤكدا ان المواطن الليبي اعتاد على عدد كبير من الازمات في ظل الثورة الليبية التي طالت لسنيين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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