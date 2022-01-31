تفاصيل العدوان الصهيوني على الاراضي السورية

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية، حسام زيدان، إن طائرات الاحتلال الاسرائيلي في الساعة الثالثة وخمس دقائق من فجر اليوم شنت عدوانًا جديدًا عبر الاجواء اللبنانية وتحديدا من فوق منطقة الرياق شرق العاصمة اللبنانية بيروت باتجاه الاراضي السورية.

واضاف، ان العدوان الاسرائيلي استهدف منطقة القطيفة السكنية التي تقع على بعد 40 كيلومترا شمال شرق العاصمة السورية دمشق، دون ان ينتج عن اي خسائر بشرية.

واوضح مراسل العالم، أن الدفاعات الجوية السورية اسقطت معظم صواريخ العدوان الصهيوني قبل وصولها الى اهدافها، لذا اقتصرت الاضرار في المواقع المستهدفة على الاضرار المادية فقط.

واشار مراسلنا الى ان هذا العدوان ياتي بعد شهر من اخر عدوان نفذه الكيان الصهيوني على الاراضي السورية الذي استهدفه فيه ميناء اللاذقية بعدد من الصواريخ، مما ادى الى اشتعال عدد من حاويات البضائع المدنية السورية.

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