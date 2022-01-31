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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 23 مواطنا فلسطينيا

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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