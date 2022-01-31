العالم على أعتاب ربيع جديد من الثورة الاسلامية

العالم – نوافذ

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الثورة الاسلامية ونصرة قضايا الأمة وشعوبها.

وقال ضيوف الحلقة ان الثورة الاسلامية في ايران حتى الان لم تعطى حقها من الاهتمام من ناحية التميز. وأضافوا ان الثورة الاسلامية لم تلقى الاهتمام على المستوى المحلي ولا الاقليمي والدولي وان السبب في هذا هو ان هذه الثورة تتميز عن الثورات التاريخية لانها الثورة الوحيدة التي لم تكن نخبوية بسبب مشاركة كل الفئات في انتصارها. مؤكدين ان خطاب الامام الخميني الراحل انذاك كان يشعر جميع الايرانيين بانهم مشاركين في هذه الثورة.

ضيوف الحلقة قالوا ان البعض يتهم ايران بالنفوذ في المنطقة، غير ان الامر يتعلق برسالة الثورة الاسلامية وليس نفوذها، مؤكدين ان رسالة الثورة الاسلامية هي رسالة توحيدية ولذلك كان الرد على ايران هو الحرب وبناء السدود القومية والمذهبية وتصنيف ايران على انها دولة خارجة عن القانون ومتمردة على النفوذ الدولي.

ضيوف الحلقة اضافوا ان الثورة الاسلامية منذ انطلاقتها وحتى اليوم مازالت ثورة فتية حيوية ونشطة ومتطورة، وانها مازالت حتى هذه الساعة تعيش في طور الصعود والارتقاء رغم كل التحديات التي تحيط بها. مؤكدين ان الثورة الاسلامية هي ثورة قيم وثورة حضارة وثورة مفاهيم وعدالة وانسانية ولذلك واجهت منذ الساعات الاولى حربا هوجاء من كل دول الاستكبار العالمي.

واضاف الضيوف ان الغرب كان يدرك تماما ان الثورة الاسلامية هي ثورة حرية ولذلك جوبهت منذ انطلاقتها بمؤامرات خارجية كبيرة ارادت اجهاضها لانهم يدركون حقيقة هذه الثورة وحقيقة مآلاتها.

كما اكد ضيوف الحلقة ان الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني الراحل "قدس سره" اربكت مخططات الاعداء وصنعت تاريخا ومجدا للامة الاسلامية. مضيفين ان الثورة الاسلامية لم تعتمد على النخب بل صنعت النخب ووظفتهم بشكل جيد ولائق وافضت الى صناعة العديد من الكوادر القيادية التي اصبحت فيما بعد لها شأن كبير جدا في تسويق أفكار وبرامج الثورة الاسلامية.

ضيوف الحلقة اجمعوا على ان الثورة الاسلامية لم تختصر على صناعة القادة الايرانيين فقط بل تخطت الحدود وذهبت باتجاه صناعة طبقة جيدة من القادة في العالم الاسلامي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6021928

https://www.alalam.ir/news/6021913