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ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
خطيب زاده: موقف ايران واضح وان دول 4+1 تحاول ان تتاكد من عودة اميركا الى الاتفاق ضمن الضمانات المحددة
خطيب زاده: لم يتم تعيين الموعد المحدد لزيارة الرئيس التركي الى طهران
خطيب زاده: ايران تطالب دولة كوريا الجنوبية باعادة ارصدتها المجمدة
خطيب زاده: على بريطانيا ان تعلم بان ايران متمسكة بحقوقها ولاتطالب باكثر من الاتفاق النووي
خطيب زاده: نؤكد على ان الحكومة الايرانية تحاول ان تسير في طريق المفاوضات وطريق الغاء الحظر على البلاد
خطيب زاده: نتوقع ان تتخذ الدول الاخرى خطوات ايجابية لتسير المفاوضات بصورة صحيحة
خطيب زاده: نامل ان تحل الخلافات بين ايران والدول الاخرى في الاتفاق النووي
خطيب زاده: نتوقع من واشنطن اتخاذ قرارات حازمة تجاه المفاوضات ونتائجها
خطيب زاده: مايدور في المفاوضات لايتسرب الى الخارج لكن مفاوضينا يحاولون تحقيق مصالح الشعب الايراني
خطيب زاده: ايران تبذل جهودها لايقاف العدوان على اليمن وحل الازمة عبر الطرق الدبلوماسية
خطيب زاده: ايران ترحب بكل تعامل بناء مع دول المنطقة
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.