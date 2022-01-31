الغرب يدرك تماما ان الثورة الاسلامية هي ثورة حرية

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الثورة الاسلامية مازالت حتى هذه الساعة تعيش في طور الصعود والارتقاء رغم كل التحديات التي تحيط بها. مؤكدا ان الثورة الاسلامية هي ثورة قيم وثورة حضارة وثورة مفاهيم وعدالة وانسانية ولذلك واجهت الثورة الاسلامية منذ الساعات الاولى حربا هوجاء من كل دول الاستكبار العالمي.

الدكتور مصطفى اللداوي اكد ان الغرب كان يدرك تماما ان الثورة الاسلامية هي ثورة حرية ولذلك جوبهت هذه الثورة منذ انطلاقتها بمؤامرات خارجية كبيرة ارادت اجهاضها لانهم يدركون حقيقة هذه الثورة وحقيقة مآلاتها.

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