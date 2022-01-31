الثورة الإسلامية صنعت قادة محنكين في العالم الإسلامي

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الثورة الاسلامية لم تعتمد على النخب بل صنعت النخب ووظفتهم بشكل جيد ولائق وافضت الى صناعة العديد من الكوادر القيادية التي اصبحت فيما بعد لها شأن كبير جدا في تسويق أفكار وبرامج الثورة الاسلامية.

الدكتور عائد الهلالي اكد ان الثورة الاسلامية لم تختصر على صناعة القادة الايرانيين فقط بل تخطت الحدود وذهبت باتجاه صناعة طبقة جيدة من القادة المحنكين في العالم الاسلامي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..