الشعب المغربي سيسقط اتفاقيات التطبيع

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان العلاقات بين المغرب والاحتلال هي علاقات غير طبيعية ولا يمكن أن تلبي ارادة الشعب المغربي والتزاماته على جميع المستويات بالنسبة لقضية القدس وفلسطين، مؤكدا ان هذه العلاقاتن جائت في ظل ظروف يعرفها الجميع ومصيرها ان تنتهي ايضا.

خالد السفياني اضاف ان الشعب المغربي اكد دائما انه سيسقط اتفاقيات التطبيع وان هناك اتفاقيات متعددة اتخذت في هذا الاتجاه وفي هذا الشأن.

وأكد ان المسؤول المغربي الذي يعتقد ان "اسرائيل" سوف تساعد بلاده بشأن الصحراء المغربية واهم ومتواطئ مع الاحتلال. مضيفا ان الولايات المتحدة و"إسرائيل" لا يمكن ان يكون لهم صديق وان الاتفاقيات معهم على أساس المصلحة فقط.

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