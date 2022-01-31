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بالفيديو.. المرصد المغربي ضد التطبيع:

"إسرائيل" تعمل على إسقاط الحكومة المغربية

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال المرصد المغربي ضد التطبيع احمد ويحمان ان الكيان الصهيوني يصر على اهانة الدولة المغربية من خلال التطبيع.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان ما يسمى بالسفير الاسرائيلي في المغرب كشف بالحرف الواحد الاطروحة الرسمية عن الصحراء وانهم بنوا كل هذا ليحاولوا تمريره التطبيع بالصحراء وخدمة الصحراء والان يتبين ان الصحراء هي في خدمة التطبيع وليس التطبيع في خدمة الصحراء.

احمد ويحمان اضاف ان التطبيع مرفوضا شعبيا لانه ضد ارادة الشعب لانه عبث ان تتحالف وتطبع المغرب مع عدو الامة الاسلامية. كما اضاف ان المعطيات تؤكد بأن الاحتلال يعمل على اسقاط الحكومة المغربية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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