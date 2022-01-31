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كشف تلاعب وتزوير ومخالفات قانونية من قبل النزاهة بمحافظة النجف الاشرف

كشف تلاعب وتزوير ومخالفات قانونية من قبل النزاهة بمحافظة النجف الاشرف
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ واستغلالٍ ومُخالفات قانونيَّة في عددٍ من دوائر مُحافظة النجف الاشرف.

العالم - العراق

فقد نفذت ملاكات النزاهة في مكتب تحقيق المُحافظة ثلاث عمليَّات ضبطٍ وقالت في بيان، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت أنَّ فريق العمل، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط حالات تلاعبٍ بعقود الإيجار الصادرة عن البلديَّة من خلال التلاعب بتاريخ الإصدار، لافتةً إلى قيام بعض المُوظَّفين بإصدار عقدي إيجارٍ للعقار الواحد أحدهما صحيحٌ، والآخر مُزوَّرٌ، وتمَّ ضبط الأوليَّات وعقود الإيجار المذكورة."

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، أوضحت الدائرة بحسب البيان، أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة ضريبة الكوفة، كشف عن قيام مُوظَّفين في الدائرة بتسلُّم مبالغ ماليَّة من المُراجعين عن مُعاملاتهم الخاصَّة وإيهامهم بتزويدهم قائمة تسديدٍ بهذه المبالغ بدل وصل القبض، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ إدخالها إلى خزينة الدولة، بل تذهب لمصلحة المُوظَّفين."

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