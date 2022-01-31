استقالة رئيس وحدة المهام الخاصة في الموساد

العالم-الاحتلال

ووفقاً للقناة العبرية فإن استقالة رئيس الوحدة جاءت في أعقاب اجتماع ثنائي متوتر عقده مع رئيس الجهاز دافيد برنياع، اعتبر خلالها الأخير أن قائد وحدة المهمات الخاصة الذي يشار له بالحرف "ب" ومعاونيه "أصبحوا عبئًا على الجهاز".

وأوضحت القناة أن برنياع سعى إلى إجراء تغييرات شاملة في طريقة عمل الوحدة بسبب الصعوبات في تشغيل العملاء الإسرائيليين حول العالم.

من جانبه، امتنع قائد الوحدة عن تنفيذ التغييرات التي طالب بها رئيس الموساد على النحو المطلوب، الأمر الذي دفع برنياع إلى مطالبته بالاستقالة.

وأوضح التقرير أنه في أعقاب استقالة "ب" استقال نائبه وعدد من عناصر الموساد (لم يحدده). في غضون ذلك، تولى المنصب مسؤول جديد في الموساد.

يشار إلى استقالة رئيس وحدة المهام الخاصة تعتبر الاستقالة الرابعة منذ أن تولى برنياع منصبه قبل حوالي سبعة أشهر، إذ سبقه بذلك رئيس قسم التكنولوجيا، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب، ورئيس قسم تسوميت المسؤول عن تشغيل العملاء.