خطيب زاده يدعو الى وقف العدوان السعودي الاماراتي ضد اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقال خطيب زادة خلال مؤتمرا صحفي اليوم الاثنين، ردًا على سوال مراسل قناة العالم الاخبارية حول التطورات الميدانية اليمنية الاخيرة ومدى تأثيرها على المفاوضات بين ايران السعودية ومتي ستعقد هذه المفاوضات، "إن تصاعد العدوان السعودي الاماراتي في الفترة الاخيرة ضد الشعب اليمني دليل واضح على عجز هذا العدوان في مواجهة الشعب اليمني، واضاف، ان الضحية الوحيد في هذا العدوان هو الشعب اليمني لاغير".

واكد خطيب زادة أن طهران سعت دائما بان تكون صوت الشعب اليمني في المنطقة والعالم ودعت المجتمع والاسرة الدولية ان تضع حدًا للعدوان السعودي ضد اليمن.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على ان ايران تبذل قصارى جهدها من اجل ايقاف العدوان السعودي الاماراتي ضد الشعب اليمني، وان تحل هذه الازمة حلًا دبلوماسيًا.

ودعا خطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي، الى وقف العدوان السعودي الاماراتي ضد الشعب اليمني البرئ الاعزل مشيرًا الى ان الشعب اليمني من حقه ان ينعم بعيشة هنيئة.

وحول الحديث في مايخص العدوان الصهيوني ضد الاراضي السورية والصمت الروسي في لقاء الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وفي مايخص العدوان الصهيويني ضد الاراضي السورية والصمت الروسي، اشار خطيب زادة الى انه جرت مباحثات مفصلة خلال اللقاءات بين الرئيس الايراني والرئيس الروسي حول هذا الموضوع.

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