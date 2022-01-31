كوريا الشمالية.. كشف تفاصيل جديدة عن أكبر تجربة صاروخية منذ 2017

العالم-اسيا والباسفيك

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان أول من أعلن عن إجراء كوريا الشمالية تجربة على صاروخ باليستي متوسط المدى أمس الأحد. وكانت هذه سابع تجربة لكوريا الشمالية هذا الشهر كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية بهذا الحجم منذ عام 2017.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن تكون تلك التجارب المتزايدة لكوريا الشمالية بمثابة تمهيد لاستئناف التجارب على أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وتعهد برد لم يكشف عنه “يهدف إلى إظهار التزامنا تجاه حلفائنا”.

وقال المسؤول “الأمر لا يتعلق فحسب بما فعلوه بالأمس بل إنه يأتي في أعقاب عدد كبير للغاية من التجارب في هذا الشهر”. لكن المسؤول الأمريكي دعا بيونجيانج في الوقت ذاته إلى الانضمام لمحادثات مباشرة دون شروط مسبقة.

ووسط موجة من الجهود الدبلوماسية في عام 2018 والتي شملت لقاءات قمة مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اكتمال قوته النووية وقال إنه سيوقف التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ ذات المدى الأبعد.

وقال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية إن سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا الشهر تعيد إلى الأذهان حالة التوتر المتصاعد في عام 2017 عندما أجرت بيونجيانج عدة تجارب نووية وأطلقت أكبر صواريخها مما جعل الولايات المتحدة تتوعد نظام بيونجيانج “بالنار والغضب”.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إن تجربة الأحد الصاروخية “أكدت على دقة وأمن وفعالية تشغيل نظام الأسلحة المنتج من نوع هواسونج-12”.

وقالت كوريا الشمالية في وقت سابق إن الصاروخ هواسونج-12 يمكنه حمل “رأس نووي كبير الحجم” وتشير تقديرات المحللين إلى أن مداه يصل إلى 4500 كيلومتر.

وفي أغسطس آب 2017 وبعد ساعات فقط من توجيه ترامب رسالة لكوريا الشمالية مفادها أن أي تهديد للولايات المتحدة سيواجه “بالنار والغضب”، قال قائد القوات الاستراتيجية لكوريا الشمالية إنه يبحث بجدية خطة تشمل إطلاق أربعة صواريخ من طراز هواسونج-12 باتجاه جزيرة جوام الأمريكية.

وفي ذلك العام، أجرت كوريا الشمالية ست تجارب على الأقل على صواريخ هواسونج-12 وشمل ذلك التحليق مرتين فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن عملية إطلاق الصاروخ أمس الأحد جرت بطريقة تضمن سلامة الدول المجاورة وأن الرأس الحربي التجريبي حمل كاميرا التقطت صورا أثناء تحليقه في الجو.