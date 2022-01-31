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العراق زعيم التيار الصدري يجتمع مع رئيس مجلس النواب ورئيس منطقة كردستان العراق لبحث عقبات تشكيل الحكومة الجديدة

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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