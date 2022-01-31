الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مكتب العالم: العراق امام اسبوع حاسم بشأن تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. رجل يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف

مصر.. اكتشاف 30 مومياء بمقبرة اثرية في اسوان

بالفيديو.. مشهد مخيف لـوحش أسطوري في غابة أمريكية

تركيا..زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ولاية بينغول

للمرة الـ12.. جلسة اليوم لمحاكمة المتهمين باغتيال "بنات"

مقتل شرطيين بإطلاق نار في مدينة كايزرسلاوترن الألمانية