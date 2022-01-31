يتحدث عن تطورات المشهد السياسي العراقي

العالم - مراسلون

واوضح نويد بهروز لنشرة الاخبار أن يوم الاثنين المقبل سوف يعلن البرلمان العراقي عن اسم رئيس الجمهورية ولهذا كثفت الاطراف المعنية في تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس الجمهورية من تحركاتها.

واضاف، أن الهدف من هذه التحركات هو رأب الصدع في البيت الشيعي وكذلك توحيد البيت الكردي من اجل المضي قدومًا في العملية السياسية.

واشار بهروز، الى لقاء رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وزعيم تحالف العزم خميس الخنجر ونيجيرفان بارزاني في الحنانة مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، دون اصدار اي بيان في ختام هذا اللقاء.

وتابع: أن قبيل انعقاد هذا اللقاء اكد مسعود البارزاني على طرح مبادرة سياسية للخروج من الازمة السياسية في العراق بهدف حل المشاكل التي يتعرض لها المشهد السياسي، والمضي قدما في توحيد الصفوف من اجل مصلحة العراق بشكل عام.

وبين مدير مكتب العالم، أن الاطراف الشيعية في العراق باتت تدرك الاختلافات في البيت الشيعي على انها ستنعكس سلبًا على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وعلى البيت السني والبيت الكردي في المستقبل.

واوضح بهروز، أن هناك تأكيدات من كل الاطراف السياسية في العراق على انه لا يمكن تغييب الاطار التنسيقي من العملية السياسية، بما يتمتع في الاطار بقاعدة شعبية عريضة في الوسط العراقي، ولهذا توجهت الاطراف الى السيد مقتدى الصدر لدراسة مبادرة البارزاني للخروج من هذه الازمة.

بهروز اشار الى ان الاطراف الكردية في شقيها الديمقراطي والاتحاد الوطني لديها مرشحان لكرسي الرئاسة العراقية هما برهم صالح وهوشيار زيباري، واذا ما لقي هوشيار زيباري الدعم من الحلبوسي ومقتدى الصدر سيكون هو الاوفر حضا برئاسة الجمهورية.

وقال مدير مكتب العالم في بغداد، أن هناك محاولة للم شمل البيت الشيعي ورأب الصدع الموجود بين الاطراف الشعية،,مشيرا الى وجود محاولات للاصطياد من الماء العكر مثل الاختلالات الامنية والاصطفافات السياسية.

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