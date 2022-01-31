السويداء.. تخصيص 3 كوات بريدية لتسليم تعويضات العسكريين المسرحين

العالم - سوريا

وأشار مدير فرع المؤسسة وليد أبو شاهين في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الكوات المخصصة تتوزع بواقع كوتين في مركز بريد السويداء وكوة في مركز بريد مدينة شهبا مبينا أن عدد المستفيدين من التعويضات 189 مسرحاً وقيمتها 579 مليوناً و222 ألف ليرة سورية.

ولفت أبو شاهين إلى أنه تم تأمين جميع مستلزمات العمل لها لاستقبال المسرحين المستحقين للتعويضات خلال أوقات الدوام الرسمي مشيرا إلى أنه على صاحب العلاقة الحضور شخصياً لاستلام التعويض مصطحباً معه البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني إضافة لشهادة تأدية خدمة العلم أو دفتر الخدمة.